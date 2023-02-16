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Українці обирають валютні
депозити: в чому причина

Українці обирають валютні депозити: в чому причина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 08:53

Українці обирають валютні депозити: в чому причина

Пропонуємо до обговорення:
Українці у січні 2023 року почали забирати гривневі депозити з банків та відкривати валютні.

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Українці обирають валютні депозити: в чому причина
R2
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