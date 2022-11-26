На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт №9037 щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб.
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У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт
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Додано: Сер 22 лют, 2023 12:08
У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити...
Пропонуємо до обговорення:
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У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт
Додано: Сер 22 лют, 2023 12:32
не на часі, і ефекту він не дасть.
крім навантаження на програми щодо оподаткування
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:01
Гарна ідея
вже всі й забули що депозити довший час не обкладались податками, доки кулявлоб не прийшов до влади
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:08
Re: У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити..
Ну от зараз конвертдепо. Там проценти - мізерні. Немає чого обкладати.
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:12
Re: У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити..
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