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У Раді пропонують звільнити
від оподаткування депозити...

У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:08

У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт №9037 щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб.

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У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт
R2
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Оце правильний законопроект!
Investor_K
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не на часі, і ефекту він не дасть.
крім навантаження на програми щодо оподаткування
Scorpion1
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Гарна ідея
вже всі й забули що депозити довший час не обкладались податками, доки кулявлоб не прийшов до влади
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:08

Re: У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити..

Ну от зараз конвертдепо. Там проценти - мізерні. Немає чого обкладати.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:12

Re: У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити..

  Investor_K написав:Ну от зараз конвертдепо. Там проценти - мізерні. Немає чого обкладати.

По статистиці гривневих депозитів в 2 рази більше ніж конвертів.
Дюрі-бачі
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