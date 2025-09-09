gooks808 написав:Підскажіть, будь ласка, бо підтримка Привата не допомогла з відповіддю. Хочу замовити валюту для отримання в касі банку. Чи можна оплатити обмін не кешом, а коштами з Універсальної карти? Тобто, чи може касир зняти кошти з моєї Універсальної карти?
Не понял что значит "оплатити обмін" в контексте "замовити валюту для отримання в касі банку". Получить - это уже лежащую на карте и ничего при этом менять не требуется. Купить валюту перед этим что ли надо? Тогда при чём тут кассир, если деньги на гривневой карте, а не налом? С неё в Приват24 и покупать в пределах 50к грн в месяц. AFAIR, комиса за зачисление на КДВ при этом нет.
Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.
Що заважає купити самому в приват24 валюту з тієї ж гривневої універсальної на валютну карту для виплат?І потім вже замовляти зняття.Ще і трохи дешевше вийде.
Мабуть треба купити валюту більше ніж на 50тис. грн.
В привате можно заказать валюту не только под снятие с валютных счетов, но и под покупку за грн.
Раніше касир в приваті могла продати валюту списав гривні з картки клієнта в грн. Зараз думаю теж можливо, але якщо якісь проблеми, можна зняти готівкою в грн. до 100т.грн. в касі Приватбанку і на них купити валюту
Тут интересный вопрос насколько раньше. Гугловый ИИ утверждает, что такое было и есть, но оно проходит, как покупка по безналу. Т.е. сейчас должно точно так же кушать лимит в 50к, как покупка в Приват24. Но он тот ещё забор, поэтому не факт. Ну а в пределах 100к в день и комисом 1% - тут и сомнения о возможности возникать бы не должно...
Короче попал наконец-то в приват, пообщался с 5 людьми, что-то пытались там актуализировать анкету физлица,! и чего не получилось, причину разрыва деловых отношений никто не знает, говорят ждите на Укрпочту письмо там будет расписано все (конечно же, не будет).
Буду судиться, хотя бы чисто из интереса, потому что причин точно никаких для отказа не было, в категорию повышенного риска не переводили и за 15+ лет ни одного вопроса от их финмона не было).
А что в суде им предъявлять? Вроде, в договоре написано что-то вроде "Банк, как и клиент, по желанию своей левой пятки всегда могут разорвать отношения с выплатой текущего долга в соответствующую сторону". Логично и симметрично.
Взагалі не так. Крім договору є ще ЦК та Закон "Про захист прав споживачів". Клієнт є слабкою стороною у таких взаємовідносинах і певний захист його прав все ж встановлено. Банк не має права просто так ні відмовити у відкритті рахунку, ні розірвати договір. Коли банки розривають ділові відносини на підставі Закону "Про протидію відмиванню та фінансуванню", то такий розрив має бути обґрунтовано, банка має показати, що клієнта обнюхано з усіх боків, були підстави присвоїти йому неприйнятно високий ризик і ніяких більше варіантів не залишилося. Там є про що судитися (була б можливість та натхнення) і є навіть поодинокі успішні кейси. От, наприклад: https://youcontrol.com.ua/catalog/court ... 117145759/ Трохи бази: https://golaw.ua/ua/insights/publicatio ... -praktika/ Проте, треба визнати, що успішних кейсів усе ж не багато.