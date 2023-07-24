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Подкасти від Мінфін
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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:45

Академія Мінфін продовжує рубрику: " Сам собі інвестор "🎓

Вашій увазі наступний випуск, цього разу - про стратегії інвестування через опціони 😎

З попереднього подкасту ви можете дізнатись, що таке опціони та які їх основні характеристики. Радимо його послухати, перш ніж починати розбиратися в стратегіях торгівлі опціонами.

Якщо з тим, що таке опціони пут та кол, вже зрозуміло, то спробуйте засвоїти декілька основних стратегій інвестування через них та які можливості вони надають інвестору

Опціони - основні стратегії інвестування
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:09

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

Які є стратегії для інвестування в облігації
Послухати можна тут:
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Що таке опціони й навіщо вони потрібні
Послухати можна ось тут:
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Опціони - основні стратегії інвестування
Послухати можна тут:
🔊Apple Podcasts
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Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 14.09.13
Подякував: 931 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:00

Рубрика "Сам собі інвестор" від Академії Мінфін продовжується. 🎓

📢 Колеги з радістю представляють наступний випуск, в цей раз, вже про акції 👌

Чи запитували ви себе хоч раз, а звідки я вперше дізнався про акції? Відповідь пересічного українця буде здебільшого однотипною: «З голівудського фільму». Яскраво відображені події у кінострічках, що відбуваються на Уолл-Стріт не залишають байдужими майже нікого. Вовк з Уолл-Стріт, Грошовий Монстр, Гра на пониження…

Цікавість до фондового ринку після перегляду таких історій тільки зростає – азарт, драма, великі гроші.

Тож давайте розбиратися, що ж то таке акції, якими торгують ті знамениті інвестори з Нью-Йорку. 💸

Послухати можна ось тут:
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Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 14.09.13
Подякував: 931 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
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