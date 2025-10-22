Почему все дементники играются в Grammar Nazi?
Вадим и Инвестор
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:46
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Вадим и Инвестор
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:51
Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
Додано: Сер 22 жов, 2025 14:57
В чем "стук" то ? В разглашении медицинской тайны?
Не заходите на форум когда плохо чувствуете \ не выпили таблеток \ выпили алкоголь
Неужели сложно ?
Я больше не буду раскрывать ваши сообщения
Было предположение что вы прикидываетесь, но вы реально тяжело больной человек.
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:51
Мені вже треба лягати спатки. Враховуючи різницю часу. Жара та волога втомлюють старий організм. А зранку щось напишу позитивне, щоб зарядити вас, мій дорогий друже, на цілий день.
Додано: Чет 23 жов, 2025 02:37
500000 нова ціль!
Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?
