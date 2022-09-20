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Три великі українські компанії
залишаться ліквідними...

Три великі українські компанії залишаться ліквідними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:51

Три великі українські компанії залишаться ліквідними...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Moody's Investors Service очікують, що попри війну три українські великі компанії зможуть підтримувати адекватну ліквідність, яку вони мали в 2022 році.

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Три великі українські компанії залишаться ліквідними попри війну, — Moody's
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:51

Ну то й добре
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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