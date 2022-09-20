|
|
Три великі українські компанії залишаться ліквідними...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Moody's Investors Service очікують, що попри війну три українські великі компанії зможуть підтримувати адекватну ліквідність, яку вони мали в 2022 році.
Дивися повний текст Три великі українські компанії залишаться ліквідними попри війну, — Moody's
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98763
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 лют, 2023 10:51
Ну то й добре
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8521
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор