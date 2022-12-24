Про те як платити податки ми розбирались внашій статті:
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Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
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Додано: Суб 25 лют, 2023 13:09
Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
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Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:49
Re: Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
На основании чего платить налоги?
Они же нерезиденты.
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:13
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:17
Re: Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
Ах да, наше государство же еще имеет договора о что-то там двойном налогообложении.
Ранее не облагались доходы за границей.
Ладно, занесло меня на комментарии.
Не удалили бы один вчера комментарий этой писанины бы и не было.
Поэтому.
Правильно, любишь Украину, плати налоги.
Даже не так. Еще доплачивай.
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