Як повідомляє AUTO-Consulting, в минулому році в Україні був проданий перший кросовер від Huawei. Ним стала гібридна модель, що підзаряджається, Huawei Seres SF5.
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В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
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Додано: Нед 26 лют, 2023 10:36
В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
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В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
Додано: Нед 26 лют, 2023 11:16
Китай обдумує про постачанні зброї в РФ та голосує в ООН завжди не за Україну - українці що роблять, вірно - біжать куплять китайські товари.
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