За рік від початку великої війни в Україні все ще залишаються бізнеси, які контролюються громадянами рф та фінансують війну
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Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:10
Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) -...
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Дивися повний текст
Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот
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