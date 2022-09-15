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Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 бер, 2023 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Експерти підрахували, скільки потрібно заробити, щоб купити квартиру площею 40 квадратних метрів у великому місті Польщі у кредит, а також скільки складатиме щомісячний внесок.
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R2
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:20
Для кращої інформованості, Варшава, ціна 550к. Місячна плата 3600 + страховка 250 ( це впродовж перший 3 років) . До цього медія ок 800.
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fetsiura
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Додано: Чет 02 бер, 2023 12:24
Плата за кредит малась на увазі
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