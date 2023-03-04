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Додано: Суб 04 бер, 2023 11:07 Ученые оценили связь между богатством и умом Ученые оценили связь между богатством и умом

Высокий заработок связан не только с интеллектом — решающими могут быть также везение, харизма и умение работать с людьми. Исследования показали, что зарплата и результат IQ не имеют прочной корреляции.



Интеллект не обязательное условие для обогащения — куда важнее умение сочетать свои навыки, это «самый большой урок» из проведенных исследований относительно наличия связи между уровнем IQ и состоянием человека, пишет Bloomberg.



По данным исследования, проведенного учеными из Норвегии, Финляндии и Австралии, гендиректоры крупных шведских компаний имеют показатель IQ выше среднего — лучше, чем у 83% участников тестирования. Главы небольших компаний обычно лучше сдают тест на IQ, чем 66% населения. Bloomberg при этом отмечает, что они добились успеха благодаря не только уму, но и упорному труду, навыкам работы с людьми, харизме, не говоря уже о факторе везения.



Другие ученые, работающие в США, сравнили заработки двух категорий людей — тех, чей результат IQ оказался выше, чем результаты 25% других участников тестирования, и 75%. Представители второй группы в среднем зарабатывали на 10−16% больше, чем первой. Агентство отметило, что разница может показаться значительной, если ощутить увеличение прибыли на себе, но и не означает, что они находятся на двух очень разных социально-экономических уровнях.



Другое исследование, также основанное на полученных в Швеции результатах, показало, что корреляция между уровнем интеллекта и дохода ослабевает при достижении зарплаты €60 тыс. в год. Кроме того, 1% участников с наиболее высокими зарплатами имел уровень IQ ниже, чем те, кто зарабатывал немногим меньше них.



Это может объясняться тем, что более «умные» придерживаются сбалансированного образа жизни вместо постоянной работы либо же предпочитают профессии с высоким статусом, но несколько более низкой зарплатой, предположил Bloomberg. Агентство также призвало не забывать об удаче, указывая, что в большинстве случаев инвестиции связаны с риском и везением и нередко можно наблюдать, как двое равных по интеллекту, идя на риск, добиваются разных результатов. otg Повідомлень: 3357 З нами з: 14.08.16 Подякував: 45 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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