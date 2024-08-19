Додано: Суб 04 бер, 2023 12:07

Ученые оценили связь между богатством и умом

Высокий заработок связан не только с интеллектом — решающими могут быть также везение, харизма и умение работать с людьми. Исследования показали, что зарплата и результат IQ не имеют прочной корреляции.



Интеллект не обязательное условие для обогащения — куда важнее умение сочетать свои навыки, это «самый большой урок» из проведенных исследований относительно наличия связи между уровнем IQ и состоянием человека, пишет Bloomberg.



По данным исследования, проведенного учеными из Норвегии, Финляндии и Австралии, гендиректоры крупных шведских компаний имеют показатель IQ выше среднего — лучше, чем у 83% участников тестирования. Главы небольших компаний обычно лучше сдают тест на IQ, чем 66% населения. Bloomberg при этом отмечает, что они добились успеха благодаря не только уму, но и упорному труду, навыкам работы с людьми, харизме, не говоря уже о факторе везения.



Другие ученые, работающие в США, сравнили заработки двух категорий людей — тех, чей результат IQ оказался выше, чем результаты 25% других участников тестирования, и 75%. Представители второй группы в среднем зарабатывали на 10−16% больше, чем первой. Агентство отметило, что разница может показаться значительной, если ощутить увеличение прибыли на себе, но и не означает, что они находятся на двух очень разных социально-экономических уровнях.



Другое исследование, также основанное на полученных в Швеции результатах, показало, что корреляция между уровнем интеллекта и дохода ослабевает при достижении зарплаты €60 тыс. в год. Кроме того, 1% участников с наиболее высокими зарплатами имел уровень IQ ниже, чем те, кто зарабатывал немногим меньше них.



Это может объясняться тем, что более «умные» придерживаются сбалансированного образа жизни вместо постоянной работы либо же предпочитают профессии с высоким статусом, но несколько более низкой зарплатой, предположил Bloomberg. Агентство также призвало не забывать об удаче, указывая, что в большинстве случаев инвестиции связаны с риском и везением и нередко можно наблюдать, как двое равных по интеллекту, идя на риск, добиваются разных результатов.