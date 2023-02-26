Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Дивися повний текст
За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18
За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18
Чудовий спосіб зробити перепис населення за допомогою обміну лампочок.
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:12
У меня нет ни одного знакомого или соседа, кто ходил менять лампочки. Да и лампочек накаливания давно нет ни у кого. Кто то неплохо подзаработает.
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:09
Я хотела обменять, но как с первого дня нет лампочек с широким цоколем, так их нет до сих пор. Хотя пишут, что обменяли сотни тысяч ). Киев.
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:17
Re: За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на.
Цікаво - наскільки зараз впали ціни на лед-лампи, або наскільки зменшилось клієнтів в магазинах "електрика"?))
Додано: Чет 09 бер, 2023 13:59
|