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НБУ ухвалив рішення відкликати
банківську ліцензію та...

НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:39

НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та...

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію з 7 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

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НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Айбокс Банк
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 08:39

07.03.23г положила средства через терминал ай бокс. Терминал РАБОТАЛ, деньги приняли. Одесса ул Асташкина 29.
В этот же день отозвали лицензию.
Как вернуть деньги?
dewwed73
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Обговорення по темі тут - topic248021.html?start=290
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:57

интересно почему нбу так долго думало... пышный там видать на 8 марта кому-то подарок решил сделать...
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