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НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:44
Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 21:07
Люди несут сдавать валюты, потому что жить как то нужно. Опять государство надурит народ, как было это протяжённостью 30 лет
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