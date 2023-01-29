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НБУ назвав причину покращення
ситуації на валютному ринку

НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:44

НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. Однією з причин було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

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НБУ назвав причину покращення ситуації на валютному ринку
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 21:07

Люди несут сдавать валюты, потому что жить как то нужно. Опять государство надурит народ, как было это протяжённостью 30 лет
r8645289
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Модератори: Ірина_, Модератор

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