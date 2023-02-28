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Чому виплати по безробіттю
затримують та як регулярно...

Чому виплати по безробіттю затримують та як регулярно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:52

Чому виплати по безробіттю затримують та як регулярно...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної допомоги по безробіттю. Проте останнім часом більшість українців скаржаться на затримки цих виплат.

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Чому виплати по безробіттю затримують та як регулярно отримувати допомогу
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:52

я на окупированой теретори мне 2 месеца пеприходитвыплаты по безработице
denisderega013
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