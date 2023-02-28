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Чому виплати по безробіттю затримують та як регулярно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 бер, 2023 20:52
Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної допомоги по безробіттю. Проте останнім часом більшість українців скаржаться на затримки цих виплат.
Дивися повний текст Чому виплати по безробіттю затримують та як регулярно отримувати допомогу
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R2
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Додано: Суб 11 бер, 2023 20:52
я на окупированой теретори мне 2 месеца пеприходитвыплаты по безработице
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denisderega013
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