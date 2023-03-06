В Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.
Дивися повний текст
Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 бер, 2023 08:20
Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
Додано: Нед 12 бер, 2023 08:20
Мабуть працівники "ЯСНО" забули про СПІР, а коли ж СПІР - не вимикають ел.енегригію, це робиться ТІЛЬКИ через СУД!!! - це п.11.5.13 Кодексу систем розподілу, який затверджений постановою НКРЕКП 14.03.18 р. за № 310, а саме:
"Спірні питання щодо заборгованості за послуги з розподілу електричної енергії вирішуються шляхом переговорів між ОСР та Користувачем або в судовому порядку … до вирішення у суді спірного питання між сторонами відключення об’єкта Користувача не здійснюється.
Треба все писати ... а так це натуральне ЗАЛЯКУВАННЯ, на яке ви права не маєте! (це підсудна справа!) - це з розряду правопорушень і ви ("ЯСНО") будете за це ЗАЛЯКУВАННЯ відповідати! Такого права (ЗАЛЯКУВАТИ) ви не маєте права - уважно читайте ч.2 ст.19 КУ (про вимоги ст.8 КУ не забувайте)!!!!!!
Додано: Нед 12 бер, 2023 21:42
Українці заборгували? Ахметову !!!
Той олігарх з електричних грошей підтримував донбас , а вони ходили з роспрапорами! Заборгували Ахметову!
Додано: Пон 13 бер, 2023 11:27
Заборгованість
1001_freedom То,який висновок?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|