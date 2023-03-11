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Українці мають один із найдешевших тарифів на світло у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 бер, 2023 21:57
логічно, якщо пенсія низькі, то еенергію треба нижче собівартості купувати. української собівартості, не європейської.
щодо цін в Іспанії та Португалії - це або жарт, або якась маніпуляція - нема такої дешевої електроенергії
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:31
Доповышаются,сволочи...
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