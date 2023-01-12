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Найкращі автомобілі у світі.
Оголошено фіналістів...

Найкращі автомобілі у світі. Оголошено фіналістів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:47

Найкращі автомобілі у світі. Оголошено фіналістів...

Пропонуємо до обговорення:
Журі конкурсу World Car Awards оголосило фіналістів найпрестижнішої автомобільної премії. За головну нагороду боротимуться три моделі авто.

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Найкращі автомобілі у світі. Оголошено фіналістів найпрестижнішої автомобільної премії за 2023 рік
R2
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