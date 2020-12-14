а місце там афігєннєйше, отут я радію збереженню нововиявленого памʼятника
Додано: Вів 09 вер, 2025 21:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я колись мріяв її купити, відремонтувати і в ній жити, навіть знав чувака, який її колись намагався приватизувати і потім в нього можна було б її відкупити
Додано: Вів 09 вер, 2025 21:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а хтось бачив як вчора біля ФК2 в кінці Предславинської машинки недешеві вчергове потонули після зливи?
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
сорри за оффтоп, но мне кажется тут вопрос уместней чем на хакерско-спекульских
foxluck,бетон, faceless,flyman - какие инструменты на IBKR можете подсказать для косервативно-пенсионных инвестиций ?
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если пенсионных = то есть на срок от 7 лет и больше, то акции хоть и более волатильные, но намного более прибыльные, чем облигации.
Наука и статистика давно показала, что чем полагаться на "удачу" при выборе индивидуальных акций - намного проще и спокойнее покупать акции множества компаний и стран пропорционально их рыночной капитализации.
Есть такой инструмент как ETF (торгуемый на бирже фонд). Он может включать в себя множество отдельных акций.
Так как США только одна из стран, то вкладывать все в нее более рискованно чем перераспределить между акциями всех развитых стран мира (условно говоря США+Канада+Япония+развитая Европа+Австралия и все такое).
Есть несколько индексов США+развитые страны.
Например MSCI World. Можно покупать ETF который базируется на этом индексе.
ETF выпускают провайдеры в разных юрисдикциях.
Нам в первую очередь интересны Европа (так называемые UCITS, чаще всего Ирландия) или США в зависимости от налогового резидентства.
Отличие в том, что UCITS бывают аккумулирующие (с реинвестированием дивидендов), а американские по закону обязаны ежегодно выплачивать дивиденды.
Резидентам Евросоюза можно покупать только UCITS (но если до этого как нерезидент купили американские, то их можно держать и продавать, нельзя только докупать). Резидентам США можно покупать только американские, Европейские нельзя (или налоговая США "накажет").
Если вы налоговый резидент Украины, то разрешено покупать и те и те.
Для нас (и для Европейцев большинства стран, но тут надо смотреть по налогам конкретной страны - в Германии и Австрии иначе) имеет смысл покупать UCITS именно аккумулирующие. Тогда не будет ежегодной выплаты дивидендов (они будут реинвестироваться) и вполне законно можно не подавать налоговую декларацию пока ничего не продадите (и не будет реализованной выгоды от роста капитала).
"Не инвестиционная рекомендация" но вот хороший аккумулирующий фонд на MSCI World:
Если покупать в долларах - то на лондонской бирже тикер "SWRD"
Если в Евро - то на немецкой "SPPW".
Валюта не особо важна - все равно купятся те же активы, просто в момент покупки не будет расходов на конвертацию (но в IBKR они минимальны).
Для резидентов США (если вдруг вы такой) можно брать ETF "VT" на акции всего мира.
Востаннє редагувалось foxluck в Сер 10 вер, 2025 09:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А это не та квартира которую с год назад в ФБ выставили с посылом "надо брать, срочно, бо это жемчужина..." ?
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Для зовсім консервативних можна купувати SPX.
Я граюся в те, що беру акції з портфеля Бафета в пропорціях як у нього (приблизно)
Додано: Сер 10 вер, 2025 09:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якась блогерка викладала - здається та сама, і ціна приблизно та ж
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:18
Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:28
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Для цього є крипта
