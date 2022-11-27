Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards.
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НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
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Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06
НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
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НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
Додано: Вів 14 бер, 2023 08:38
Re: НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
14 февраля Forbes внес Silicon Valley Bank в список лучших банков 2022 года Америки
27 февраля главный исполнительный директор продал акции свои банка
8 марта Moody's понизил рейтинг банка до А1 (очень высокого уровня которого украинские банки не могут достичь в принципе, кажется В2 было максимум при пасечнике, сейчас в диапазоне С)
10 марта банк был закрыт регулятором
14 марта по мнению Bloomberg в результате краха банка мировые финансовые акции потеряли 465 млр.дол. рыночной стоимости
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:12
Дякую НБУ за мінус 10-25% доходу на протязі минулого року.
Вони там зовсім відбиті
Голова НБУ в бігах - пишуть який молодець той Шевченко...
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