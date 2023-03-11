RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
30% українців наразі офіційно
безробітні. 5 професій,...

30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:48

30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний.

Дивися повний текст
30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98817
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:48

Не знала, що рекрутером можна влаштуватись, не маючи профільної освіти
pustovitulia160
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де...
R2 » Суб 11 бер, 2023 12:07
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 бер, 2023 12:07
ooo_kravez_com
У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50%...
R2 » Сер 01 лют, 2023 21:48
1 189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 21:48
cohan
Чи будуть індексовані доходи українців на рівень...
R2 » П'ят 20 січ, 2023 01:39
2 253
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 січ, 2023 12:54
saletskam

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.