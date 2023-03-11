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Скільки коштуватиме долар в
Україні наприкінці року:...

Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:41

Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року:...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні наприкінці 2023 року може сягнути 45 грн, однак це найпесимістичніший прогноз на поточний рік. Найоптимістичніші розрахунки передбачають курс долара на рівні 36,6 грн в кінці 2023 року.

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Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 12:41

Цікаво. Ці аналітики учасники каруселі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 08:58

Аналитики CES рассмешило: не нужно быть экономистом, чтоб сказать, что диапазон курса будет 36-45.
Или 36-50, если ты реалист.
Или 36uah - 70rub, если пессимист))
hazanovich_alexey
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Модератори: Ірина_, Модератор

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