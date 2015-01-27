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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 жов, 2023 11:09

  vitaliiangel написав:
  бульбик написав:Заскрипела карусель....

карусельщики сбили курс в Киеве
Зображення
в Каменском на 15коп дороже. Там нет столько банков каруселить и денег свободных меньше.

https://obmen24.com.ua/ru/kyiv/


2 варианта движения курса на ЧР:

1) курс доллара будет снижаться (как в июне/июле), как минимум будет ниже
37,90 на пару недель

2) обычный недельный движ

4 жовтня курсы 38,0/05-38,10/12
13 жовтня 38,10/12-38,15/17
сегодня 38,05-38,12/15

15-16-17 жовтня 38,20/25-38,30/35

сдавать по 37,95 и покупать по 37,40-во время пробежки (погода +20с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 18:31

prodigy Підкажіть будь ласка, де можна купити долар по 37,4 ?
elenkoku
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 20:04

  elenkoku написав:prodigy Підкажіть будь ласка, де можна купити долар по 37,4 ?

у торговцев сувенирами
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 29 жов, 2023 16:32

В настройки таблицы обменок добавлена опция
"Скрыть обменки дальше, чем __ км"
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 10:04

Останній вагон

💰КУПУЄМО:

10 000$ по 37,42 (нового зразка 🔵)
вул. Миропільська, 13Б
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:05

23.11.23

🇺🇸USD 37.65/37.72
🇪🇺EUR 40.83/41.02
🇵🇱PLN 9.25/9.35
🇬🇧GBP 46.45/46.80
🇨🇭CHF 41.90/42.30
🇨🇦CAD 26.90/27.25
🇦🇺AUD 23.80/24.45
Крос-курс:
🇪🇺EUR/🇺🇸USD: 1.084/1.088
🇬🇧GBP/🇺🇸USD: 1.232/1.242
🇵🇱PLN/🇺🇸USD: 4.08/4.03
🇨🇭CHF/🇺🇸USD: 1.11/1.123
⚠️Зазначений оптовий курс (від 3000 $/€) може змінюватися. Заявка дійсна протягом 1 години.
А також, уточнюйте курс: CAD, AUD, NOK, SEK, DKK, ILS, CZK, CNY, HUF, KZT, RON, HRK, AED, MDL, SAR, THB, AMD, EGP, BGN, GEL, JPY, AZN, INR, KRW, SGD, MXN, NZD, BRL, TWD.                                            
Приймаємо з комісією:
🇬🇧 Англійські фунти серії E та серії F
🇨🇭 Швейцарські франки 8 серій.

📍Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️
📲 066 0557529
📲 066 5723206
📲 066 0557794
Telegram, Viber, WhatsAрp

🇺🇸USD 37.52/37.60
🇪🇺EUR 40.78/40.90
🇵🇱PLN 9.20/9.30
🇬🇧GBP 46.35/46.70
🇨🇭CHF 41.90/42.20
🇨🇦CAD 26.90/27.20
🇦🇺AUD 23.80/24.40
Крос-курс:
🇪🇺EUR/🇺🇸USD: 1.0865/1.088
🇬🇧GBP/🇺🇸USD: 1.234/1.242
🇵🇱PLN/🇺🇸USD: 4.08/4.03
🇨🇭CHF/🇺🇸USD: 1.115/1.122
⚠️Зазначений оптовий курс (від 3000 $/€) може змінюватися. Заявка дійсна протягом 1 години.
А також, уточнюйте курс: CAD, AUD, NOK, SEK, DKK, ILS, CZK, CNY, HUF, KZT, RON, HRK, AED, MDL, SAR, THB, AMD, EGP, BGN, GEL, JPY, AZN, INR, KRW, SGD, MXN, NZD, BRL, TWD.                                            
Приймаємо з комісією:
🇬🇧 Англійські фунти серії E та серії F
🇨🇭 Швейцарські франки 8 серій.

📍Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️
📲 066 0557529
📲 066 5723206
📲 066 0557794
Telegram, Viber, WhatsAрp
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:37

мда. таким темпом укрепляж за месяц обесценит многие валютные заначки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:49

  vitaliiangel написав:мда. таким темпом укрепляж за месяц обесценит многие валютные заначки.


та нормас, двигло на разнице температур работает
cohan
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