Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 жов, 2023 11:09
vitaliiangel написав: бульбик написав:
Заскрипела карусель....
карусельщики сбили курс в Киеве
в Каменском на 15коп дороже. Там нет столько банков каруселить и денег свободных меньше.
https://obmen24.com.ua/ru/kyiv/
2 варианта движения курса на ЧР:
1) курс доллара будет снижаться (как в июне/июле), как минимум будет ниже
37,90 на пару недель
2) обычный недельный движ
4 жовтня курсы 38,0/05-38,10/12
13 жовтня 38,10/12-38,15/17
сегодня 38,05-38,12/15
15-16-17 жовтня 38,20/25-38,30/35
сдавать по 37,95 и покупать по 37,40-во время пробежки (погода +20с)
prodigy
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Додано: Сер 25 жов, 2023 18:31
prodigy Підкажіть будь ласка, де можна купити долар по 37,4 ?
elenkoku
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Додано: Сер 25 жов, 2023 20:04
elenkoku написав: prodigy
Підкажіть будь ласка, де можна купити долар по 37,4 ?
у торговцев сувенирами
vitaliiangel
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Додано: Нед 29 жов, 2023 16:32
В настройки таблицы обменок добавлена опция
"Скрыть обменки дальше, чем __ км"
mustbe
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Додано: Сер 08 лис, 2023 10:04
💰КУПУЄМО:
10 000$ по 37,42 (нового зразка 🔵) вул. Миропільська, 13Б
sens
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:05
🇺🇸USD 37.65/37.72
🇪🇺EUR 40.83/41.02 🇵🇱PLN 9.25/9.35 🇬🇧GBP 46.45/46.80 🇨🇭CHF 41.90/42.30 🇨🇦CAD 26.90/27.25 🇦🇺AUD 23.80/24.45 Крос-курс: 🇪🇺EUR/🇺🇸USD: 1.084/1.088 🇬🇧GBP/🇺🇸USD: 1.232/1.242 🇵🇱PLN/🇺🇸USD: 4.08/4.03 🇨🇭CHF/🇺🇸USD: 1.11/1.123 ⚠️Зазначений оптовий курс (від 3000 $/€) може змінюватися. Заявка дійсна протягом 1 години. А також, уточнюйте курс: CAD, AUD, NOK, SEK, DKK, ILS, CZK, CNY, HUF, KZT, RON, HRK, AED, MDL, SAR, THB, AMD, EGP, BGN, GEL, JPY, AZN, INR, KRW, SGD, MXN, NZD, BRL, TWD. Приймаємо з комісією: 🇬🇧 Англійські фунти серії E та серії F 🇨🇭 Швейцарські франки 8 серій. 📍Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️ 📲 066 0557529 📲 066 5723206 📲 066 0557794 Telegram, Viber, WhatsAрp 🇺🇸USD 37.52/37.60 🇪🇺EUR 40.78/40.90 🇵🇱PLN 9.20/9.30 🇬🇧GBP 46.35/46.70 🇨🇭CHF 41.90/42.20 🇨🇦CAD 26.90/27.20 🇦🇺AUD 23.80/24.40 Крос-курс: 🇪🇺EUR/🇺🇸USD: 1.0865/1.088 🇬🇧GBP/🇺🇸USD: 1.234/1.242 🇵🇱PLN/🇺🇸USD: 4.08/4.03 🇨🇭CHF/🇺🇸USD: 1.115/1.122 ⚠️Зазначений оптовий курс (від 3000 $/€) може змінюватися. Заявка дійсна протягом 1 години. А також, уточнюйте курс: CAD, AUD, NOK, SEK, DKK, ILS, CZK, CNY, HUF, KZT, RON, HRK, AED, MDL, SAR, THB, AMD, EGP, BGN, GEL, JPY, AZN, INR, KRW, SGD, MXN, NZD, BRL, TWD. Приймаємо з комісією: 🇬🇧 Англійські фунти серії E та серії F 🇨🇭 Швейцарські франки 8 серій. 📍Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️ 📲 066 0557529 📲 066 5723206 📲 066 0557794 Telegram, Viber, WhatsAрp
sens
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:37
мда. таким темпом укрепляж за месяц обесценит многие валютные заначки.
vitaliiangel
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:49
vitaliiangel написав:
мда. таким темпом укрепляж за месяц обесценит многие валютные заначки.
та нормас, двигло на разнице температур работает
cohan
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Додано: Чет 23 лис, 2023 18:23
vitaliiangel написав:
мда. таким темпом укрепляж за месяц обесценит многие валютные заначки.
💵💶 Актуальні курси нашої мережі ліцензованих пунктів обміну валют:
До 1000 (роздріб):
🇺🇸/🇺🇦: 37,30/37,75
🇪🇺/🇺🇦: 40,50/41,00
Від 1000 до 3000:
🇺🇸/🇺🇦: 37,45/37,65
🇪🇺/🇺🇦: 40,65/40,95
🇪🇺/🇺🇸: 1,082/1,091
Від 3000:
🇺🇸/🇺🇦: 37,50/37,60
🇪🇺/🇺🇦: 40,70/40,90
🇪🇺/🇺🇸: 1,083/1,090
🔥 Купуємо долари нового зразку - 37,60 (від 3000$).
🔹 Продаємо долари нового зразку за роздрібним курсом.
🔥 Продаємо долари 1996 року та долари номіналом 1-50 - 37,50 (від 500$).
💵 Долари старіше 1999 року, долари номіналом 1-50 та євро номіналом 5-20 купуємо тільки в роздріб.
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⏰ Графік прийому замовлень: Пн-нд, 9:00-19:45.
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Подякували: 815 раз.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 18:24
vitaliiangel написав:
мда. таким темпом укрепляж за месяц обесценит многие валютные заначки.
💵💶 Актуальні курси нашої мережі ліцензованих пунктів обміну валют:
До 1000 (роздріб):
🇺🇸/🇺🇦: 37,30/37,75
🇪🇺/🇺🇦: 40,50/41,00
Від 1000 до 3000:
🇺🇸/🇺🇦: 37,45/37,65
🇪🇺/🇺🇦: 40,65/40,95
🇪🇺/🇺🇸: 1,082/1,091
Від 3000:
🇺🇸/🇺🇦: 37,50/37,60
🇪🇺/🇺🇦: 40,70/40,90
🇪🇺/🇺🇸: 1,083/1,090
🔥 Купуємо долари нового зразку - 37,60 (від 3000$).
🔹 Продаємо долари нового зразку за роздрібним курсом.
🔥 Продаємо долари 1996 року та долари номіналом 1-50 - 37,50 (від 500$).
💵 Долари старіше 1999 року, долари номіналом 1-50 та євро номіналом 5-20 купуємо тільки в роздріб.
💹 Курси інших валют - за запитом.
☎️ Обов'язково телефонуйте або пишіть, щоб забронювати. Бронь на 1 годину на суми від 1000 $/€. Суми до 1000 $/€ не бронюються.
⏰ Графік прийому замовлень: Пн-нд, 9:00-19:45.
🏦 Дружби народів, Почайна, Куренівка, Сирець, Нивки, Святошино, Виноградар, Голосієво, Феофанія:
📱+38-073-777-72-22
✉️ @Obmin_Partner_PB
🏦 Позняки, Осокорки, Березняки, Лівобережна, Дарниця, Лісова, Троєщина:
📱+38-066-777-83-18
✉️ Пн-пт: @Obmin_Partner_LB
✉️ Сб-нд: @Obmin_Partner
🏦 Обмін валют "Партнер" - ✅вигідно, ✅зручно, ✅безпечно!
sens
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Подякував: 34 раз.
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