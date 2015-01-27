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Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 18:31
sens Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?
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mustbe
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:15
Розташування пунктів обміну валют в прикріпленому повідомленні ⬆️
📲 066 0557529
📲 066 5723206
📲 066 0557794
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Капризная стала Катя, когда начинала, была более уважительна, а сейчас с элементами вые....
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17
mustbe написав:sens
Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?
Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.
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sens
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:25
sens написав: mustbe написав:sens
Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?
Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.
Я считаю, что своими портянками вы просто засыраете ветку.
Не больше, и не меньше
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mustbe
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:31
mustbe написав: sens написав: mustbe написав:sens
Зачем вы засыраете ветку своими простынями ?
Ви і цю тему маєте намір контролювати кому й що писати,чи тільки за донат читати і цитувати ваші труди. Уточніть,не зовсім зрозуміло яка ваша позиція.
Я считаю, что своими портянками вы просто засыраете ветку.
Не больше, и не меньше
добре,ваша думка прийнятна. Ви багато в цій темі побачили корисної інформації,чи треба тільки вашу таблицю і тг канал рекламувати. Я і не тільки я ділюся інформаціею,доречі всі три останні обмінки працюють в межах м.Києва і це не реклама.
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sens
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 02:29
Щас я вас помирю.
Мастби, информацию Сенс лично я считаю полезной. Спасибо ему.
Сенс, интересно лично мне цены на синие/до и после 1996 юсд. И телефоны. Остальные флажки как бы и не нужны.
Можете из простыни сделать салфеточку?)
ИМХО
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