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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:01

  sens написав:Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок

где? город-обменка
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:22

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок

где? город-обменка

Київ , fortex
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:40

Re: Курс валют в обмінниках

sens написав:Цікаво.... За годину курси впали майже на 35 копійок
Це якийсь сюр
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:41

Купуємо долари нового зразку - 37,05 (від 3000$).
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:58

  vitaliiangel написав:Купуємо долари нового зразку - 37,05 (від 3000$).
https://t.me/ObminPartner/5634

Ринок зробить свою справу.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:03

  sens написав:
  vitaliiangel написав:Купуємо долари нового зразку - 37,05 (від 3000$).
https://t.me/ObminPartner/5634

Ринок зробить свою справу.
какой рынок когда все зависят от ̶н̶а̶с̶т̶р̶о̶й̶н̶и̶я̶ ̶п̶ы̶ш̶н̶о̶г̶о̶ интервенций нбу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:36

Сьогодні новини вчорашні

  vitaliiangel написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:Купуємо долари нового зразку - 37,05 (від 3000$).
https://t.me/ObminPartner/5634

Ринок зробить свою справу.
какой рынок когда все зависят от ̶н̶а̶с̶т̶р̶о̶й̶н̶и̶я̶ ̶п̶ы̶ш̶н̶о̶г̶о̶ интервенций нбу
💵Курс валют на 1 грудня: Долар та євро дешевшають

У п'ятницю, 1 грудня, на готівковому ринку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

В обмінниках долар втратив 7 копійок у купівлі та продажу. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,60 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,43−37,53, євро — 40,70−40,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,34−36,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,60−39,61 грн/євро.
sens
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