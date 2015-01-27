Курс валют в обмінниках

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
зранку долар купляють у населення від 37,00 до 37,20 . Мене тривога застала у Переяславі , курс знайшов в роздріб 36,6 . Євро в роздріб також в Києві від 40-00 , в залежності від кількості . Поки максимум 37,28 ( дол ) та 40,25 від 5000
в 10-00 открывается МБ и уже в 10-30 увидим в обменниках, что нас ждёт сегодня. На выходных у нас предлагали на опте и по 37,65 и даже две объявы было по 37,67. Сейчас больше 37,60 не светится, хотя 9-00 не все оптовики открываются. Многие начинают работать с 10-00
в 10-00 открывается МБ и уже в 10-30 увидим в обменниках, что нас ждёт сегодня. На выходных у нас предлагали на опте и по 37,65 и даже две объявы было по 37,67. Сейчас больше 37,60 не светится, хотя 9-00 не все оптовики открываются. Многие начинают работать с 10-00
Якщо були трохи менші комісії, взагалі залишив під 17% у валюті,на вайтбіт наприклад