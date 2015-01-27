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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 12:53
Re: Курс валют в обмінниках
театр двух актёров - ИА и сенса
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:11
Як реагувати на такого типу провокації)? Написати вам у відповідь ,що Ігор Олексійович нажаль за останній час вже втретє забанений. Sens аккаунт був забанений - в листі було запропоновано заплатити за кожен день всього 10 грн. При спробі заплатити була відповідь що послуга недоступна. Зараз в Одесі курс вище,в Києві не уточнював,там де я знаходжуся взагалі є тільки три відділення банків. Мені пропонує каса продати по 37,50 . Тому є час почитати як в інших містах - нажаль інформації від учасників форуму які умови в Херсоні,Харкові чи Запоріжжі немає. Тема актуальна,учасники пасивні
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:17
Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру
Открывайте да смотрите
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:40
За відповіді дякую, якщо все автоматизувати то не треба коментарів з боку учасників форуму. Цікаво було отримати додаткову інформацію якщо є,так достатньо мати застосунок тг ,в пошуку задати необхідне.
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