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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:53

Re: Курс валют в обмінниках

театр двух актёров - ИА и сенса
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:11

  maniachello написав:театр двух актёров - ИА и сенса

Як реагувати на такого типу провокації)? Написати вам у відповідь ,що Ігор Олексійович нажаль за останній час вже втретє забанений. Sens аккаунт був забанений - в листі було запропоновано заплатити за кожен день всього 10 грн. При спробі заплатити була відповідь що послуга недоступна. Зараз в Одесі курс вище,в Києві не уточнював,там де я знаходжуся взагалі є тільки три відділення банків. Мені пропонує каса продати по 37,50 . Тому є час почитати як в інших містах - нажаль інформації від учасників форуму які умови в Херсоні,Харкові чи Запоріжжі немає. Тема актуальна,учасники пасивні
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:17

  sens написав:Тому є час почитати як в інших містах - нажаль інформації від учасників форуму які умови в Херсоні,Харкові чи Запоріжжі немає. Тема актуальна,учасники пасивні

Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру Курсы обменок в Запорожье
Открывайте да смотрите
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:40

  mustbe написав:
  sens написав:Тому є час почитати як в інших містах - нажаль інформації від учасників форуму які умови в Херсоні,Харкові чи Запоріжжі немає. Тема актуальна,учасники пасивні

Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру Курсы обменок в Запорожье
Открывайте да смотрите

За відповіді дякую, якщо все автоматизувати то не треба коментарів з боку учасників форуму. Цікаво було отримати додаткову інформацію якщо є,так достатньо мати застосунок тг ,в пошуку задати необхідне.
sens
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  #<1 ... 19202122
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