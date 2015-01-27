Курс валют в обмінниках

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
За відповіді дякую, якщо все автоматизувати то не треба коментарів з боку учасників форуму. Цікаво було отримати додаткову інформацію якщо є,так достатньо мати застосунок тг ,в пошуку задати необхідне.
RobinGood написав:Я так понимаю до 500 почти во всех городах выгоднее смотреть на курсы обмена в банках? Как то упустил момент, что все начали рисовать курс только на опт, а розница даже в банке лучше.
Залежить від міста і місця, якщо наприклад вокзал то різниця між купівлею і продажем може сягати дві гривні,в банках не менше 50 копійок