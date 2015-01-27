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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:17

  sens написав:Тому є час почитати як в інших містах - нажаль інформації від учасників форуму які умови в Херсоні,Харкові чи Запоріжжі немає. Тема актуальна,учасники пасивні

Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру Курсы обменок в Запорожье
Открывайте да смотрите
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:40

  mustbe написав:
  sens написав:Тому є час почитати як в інших містах - нажаль інформації від учасників форуму які умови в Херсоні,Харкові чи Запоріжжі немає. Тема актуальна,учасники пасивні

Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру Курсы обменок в Запорожье
Открывайте да смотрите

За відповіді дякую, якщо все автоматизувати то не треба коментарів з боку учасників форуму. Цікаво було отримати додаткову інформацію якщо є,так достатньо мати застосунок тг ,в пошуку задати необхідне.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:25

Re: Курс валют в обмінниках

Я так понимаю до 500 почти во всех городах выгоднее смотреть на курсы обмена в банках?
Как то упустил момент, что все начали рисовать курс только на опт, а розница даже в банке лучше.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:07

  RobinGood написав:Я так понимаю до 500 почти во всех городах выгоднее смотреть на курсы обмена в банках?
Как то упустил момент, что все начали рисовать курс только на опт, а розница даже в банке лучше.

Залежить від міста і місця, якщо наприклад вокзал то різниця між купівлею і продажем може сягати дві гривні,в банках не менше 50 копійок
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 19:47

Re: Курс валют в обмінниках

Де можна знайти хороший обмінник в Івано-Франківську?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:44

  tarasum написав:Де можна знайти хороший обмінник в Івано-Франківську?

https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?cit ... -frankovsk

Мені тут жодного разу не довелося робити будь-які операції.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09

mustbe
Добрый день!
Подскажите, что изменилось в таблицах Обменок, т.к. они не затягиваются в эксель? (в пятницу еще можно было)
Использую:
=IMPORTDATA("https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev")
amt_mail1c
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 12:46

  amt_mail1c написав:Подскажите, что изменилось в таблицах Обменок, т.к. они не затягиваются в эксель? (в пятницу еще можно было)
Использую:
=IMPORTDATA("https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev")

В последнее время там ничего не менялось вроде.
А какую ошибку выдает ?
mustbe
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  #<1 ... 19202122
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