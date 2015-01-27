Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру
Открывайте да смотрите
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:17
Таблица позволяет указать любой интересующий город.
Вот, к примеру
Открывайте да смотрите
Додано: Пон 25 гру, 2023 13:40
За відповіді дякую, якщо все автоматизувати то не треба коментарів з боку учасників форуму. Цікаво було отримати додаткову інформацію якщо є,так достатньо мати застосунок тг ,в пошуку задати необхідне.
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:25
Re: Курс валют в обмінниках
Я так понимаю до 500 почти во всех городах выгоднее смотреть на курсы обмена в банках?
Как то упустил момент, что все начали рисовать курс только на опт, а розница даже в банке лучше.
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:07
Залежить від міста і місця, якщо наприклад вокзал то різниця між купівлею і продажем може сягати дві гривні,в банках не менше 50 копійок
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:33
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:47
Re: Курс валют в обмінниках
Де можна знайти хороший обмінник в Івано-Франківську?
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:44
Мені тут жодного разу не довелося робити будь-які операції.
Додано: Пон 15 січ, 2024 12:09
mustbe
Добрый день!
Подскажите, что изменилось в таблицах Обменок, т.к. они не затягиваются в эксель? (в пятницу еще можно было)
Использую:
=IMPORTDATA("https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev")
Додано: Пон 15 січ, 2024 12:46
Додано: Пон 15 січ, 2024 19:07
mustbe
Уже заливаются все таблицы
Ошибку точно не помню, но что-то связано с большим размером (строк/колонок) или большим объемом данных.
Спасибо за обратную связь!
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