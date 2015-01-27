Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
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Додано: Пон 15 січ, 2024 18:11
Додано: Пон 15 січ, 2024 21:27
mustbe
сравниваю цены интересующих меня обменок с курсами банков
на момент открытия или обновления макроса данные актуальны. Постоянно в таблицу не смотрю, либо обновляю данные если таблица открыта
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:27
Re: Курс валют в обмінниках
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
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