Курс валют в обмінниках
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 січ, 2024 18:11
amt_mail1c написав:
Уже заливаются все таблицы
Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
mustbe
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Додано: Пон 15 січ, 2024 21:27
mustbe сравниваю цены интересующих меня обменок с курсами банков на момент открытия или обновления макроса данные актуальны. Постоянно в таблицу не смотрю, либо обновляю данные если таблица открыта
amt_mail1c
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:27
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
ukrava24
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Додано: Суб 17 лют, 2024 15:13
ukrava24 написав:
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
mustbe
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:02
mustbe написав: ukrava24 написав:
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру
2XL
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:05
2XL написав: mustbe написав: ukrava24 написав:
верните назад ники пожалуйста в таблице с обменом в городах
Ники - они пропали в исходных данных от Минфина.
Не знаю зачем их выпилили, было удобно, да.
Так что - увы, придётся ориентироваться на адреса
Як варіант добавить раскраску в поле порядкового номеру
Раскраску - на основании чего ?
mustbe
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:07
mustbe
Щоб можна було цікаві для себе обмінки виділити
2XL
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Додано: Вів 20 лют, 2024 17:10
https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev
верните ник справа чтоб было видно , если нет телеграмм сыылки пусть ник будет
ukrava24
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:26
mustbe написав: amt_mail1c написав:
Уже заливаются все таблицы
Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
В таблиці обмінок зникли телефонні номери - лише ххх
sens
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Додано: Чет 21 бер, 2024 22:57
sens написав: mustbe написав: amt_mail1c написав:
Уже заливаются все таблицы
Просто интересно - а зачем вы таблицы заливаете в иксель ?
Они ж очень быстро становятся неактуальными
В таблиці обмінок зникли телефонні номери - лише ххх
нажмите на иксы и вас перекинет в меню звонков уже с номером. интересно другое большинство номеров фейки. Набирал несколько ни по одному не дозвонился.
первая
073 999 9922
093 999 9937
Это другая обменка.
097 999 9922
Это третья
066 999 9994
Четвертая
063 999 9929
Пятая
095 999 9977
Шестая
073 999 9987
То есть у всех номеров первые 5 цифр после кода - девятки. Или мой телефон так понимает ХХ. Зачем и кем это сделано?
vitaliiangel
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