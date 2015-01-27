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Курс валют в обмінниках

Курс валют в обмінниках
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 08:18

  ukrava24 написав:https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev
верните ник справа чтоб было видно , если нет телеграмм сыылки пусть ник будет

Виходячи з часу на реагування, таблиця обмінок для її автора не актуальне - донати за березень тому в підтвердження.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 13:25

  sens написав:
  ukrava24 написав:https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki?city=kiev
верните ник справа чтоб было видно , если нет телеграмм сыылки пусть ник будет

Виходячи з часу на реагування, таблиця обмінок для її автора не актуальне - донати за березень тому в підтвердження.

Выше головы не прыгнешь.
Писал про ники буквально на прошлой странице: они пропали в исходнике от Минфина.
Откуда же они возьмутся в таблице, если их нет в исходнике ? Из воздуха ?
С телефонами - та же беда: Минфин начал их блюрить иксами, которые при звонке заменяются на девятки. Звонить по такому телефону смысла нет.
С телефонами - может что и придумаю, есть одна идея.
А ников - скорее всего уже не будет, если только Минфин не вернёт их в исходник.

Хотя, да - объём донатов как-то не особо располагает к дальнейшим изысканиям )
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 23:45

Re: Курс валют в обмінниках

У таблиці шановного mustbe не зовсім зрозуміло відмінність 2 та 3-го стовпчиків (usd та USD) – що це ціна купівлі/продажу, курс на «нові» та «старі» купюри? Також цікавить стовпчик М.
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