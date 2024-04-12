|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 кві, 2024 18:06
sens написав: Andrey2512 написав:
Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.
ОВДП через Дiю покупаете?
-
igor_egor202
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 18:17
flysoulfly написав: asti написав:
Короче, тут такое дело
решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе
и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха!
возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию
про заяву - забавно...
А на какую карту Идеи комиссия за СЕП ?
я на Платіжну Ідею сепал всегда без комиссий.
Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.
-
igor_egor202
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:28
igor_egor202 написав:
ОВДП через Дiю покупаете?
igor_egor202 написав:
Есть что то интересное в Идеи банке? Чем пользуетесь в нём? Они мне постоянно звонят кредитку предлагают.
Правильна відповідь на ці 2 питання якраз їх об'єднує.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6604
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10030
|2184693
|
П'ят 12 кві, 2024 08:06
sens
|