про дістанційно почати - я не знаю.
Може, це треба спитати на гілці МТБ або просто у когось з досвідом обізнаного на всяких віддалених методах спілкувань з банками,
( може, наприклад, у Howl )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 20:30
про дістанційно почати - я не знаю.
Може, це треба спитати на гілці МТБ або просто у когось з досвідом обізнаного на всяких віддалених методах спілкувань з банками,
( може, наприклад, у Howl )
Додано: Пон 30 вер, 2024 16:26
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Ехххххххх... - а колись на цій гілці вирувало життя!!!😄😄😄
Додано: Пон 30 вер, 2024 16:36
Додано: Пон 30 вер, 2024 18:16
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:08
Аваль
Коли атракціон буде? Є трохи вільної гривні після премії, навіть під 2% влаштує
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