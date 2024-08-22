Вам же на др. ветке ответили, через тумбу привата. Ещё через обменник с дисконтом. Др. вариантов - 000%.
Смотря ещё какая сумма.
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Додано: Чет 05 вер, 2024 11:10
Додано: Пон 16 вер, 2024 13:19
Re: Клуб 200К - Теребеньки
а може хтось підсказати чи в Ощадбанку працює відкриття валютного депозиту із купівлею на 200К гривень як в інших банках чи ні ?
Додано: Пон 16 вер, 2024 14:03
khmelovski У зведеній табл. Ощаду не видно
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