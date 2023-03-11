Попри війну, найпопулярніші серед українців кухні залишились незмінними – це американська, італійська та азійська.
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Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 14:00
Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з...
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Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
Додано: Нед 19 бер, 2023 14:00
Не забувайте що ціни змінились комусь деякі речі не по карману... Мне жилось нормально когда получал в месяц 3000 грн.
А сейчас ціни виросли а жизнь еще хуже чем була 5 років назад.
Додано: Нед 19 бер, 2023 21:36
Як курьєр почав робити більше ніж в два рази замовлень бо ракета пішла з ринку а зарплата стала менша і ще й по годинам на 10 більше став працювати,короче забили болт на Кременчук
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