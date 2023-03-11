RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доставка Glovo: як змінилися
замовлення українців з...

Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:00

Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з...

Пропонуємо до обговорення:
Попри війну, найпопулярніші серед українців кухні залишились незмінними – це американська, італійська та азійська.

Дивися повний текст
Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з початком війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98836
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:00

Не забувайте що ціни змінились комусь деякі речі не по карману... Мне жилось нормально когда получал в месяц 3000 грн.
А сейчас ціни виросли а жизнь еще хуже чем була 5 років назад.
dmitrorabosapka8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:36

Як курьєр почав робити більше ніж в два рази замовлень бо ракета пішла з ринку а зарплата стала менша і ще й по годинам на 10 більше став працювати,короче забили болт на Кременчук
stemnuy2023
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заробляють кур'єри Glovo
R2 » П'ят 17 бер, 2023 15:05
6 481
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 бер, 2023 11:49
p_a_l
30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...
R2 » Вів 14 бер, 2023 15:48
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 бер, 2023 15:48
pustovitulia160
У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де...
R2 » Суб 11 бер, 2023 12:07
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 бер, 2023 12:07
ooo_kravez_com

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (288)
19.03.2023 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.