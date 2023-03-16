Рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. Лише 61,6 тисячі громадян отримують допомогу.
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Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців отримують допомогу
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Додано: Пон 20 бер, 2023 21:41
Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців...
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Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців отримують допомогу
Додано: Пон 20 бер, 2023 21:41
Какой бред. Туда никто не идет потому что твои данные сразу в военкомат отсылают.
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