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Офіційне безробіття зменшилося
вдвічі: скільки українців...

Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:41

Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. Лише 61,6 тисячі громадян отримують допомогу.

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Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців отримують допомогу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:41

Какой бред. Туда никто не идет потому что твои данные сразу в военкомат отсылают.
alex7k
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