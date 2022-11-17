Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8172 про розвиток електротранспорту та електрозарядної інфраструктури.
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Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту
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Додано: Пон 20 бер, 2023 23:26
Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної...
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Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту
Додано: Пон 20 бер, 2023 23:26
Прямо так и представляю, как все маршрутки (они тоже автобусы) станут электрическими. Правда, 2036й - это такая дата, что или шах или ишак или в худшем случае, если не будет забыто, "корректировать срок введения этих ограничений". Помнится, европейцы тоже сроки подобных инициатив уже переносили и уже крутят носами, что автобусы на биодизеле - это типа тоже экологически чисто. Как будто у них выхлопных газов меньше, чем у тех, что на нефтяном дизеле.
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