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Президент підписав закон щодо
розвитку електрозарядної...

Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:26

Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8172 про розвиток електротранспорту та електрозарядної інфраструктури.

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Президент підписав закон щодо розвитку електрозарядної інфраструктури та електротранспорту
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:26

Прямо так и представляю, как все маршрутки (они тоже автобусы) станут электрическими. Правда, 2036й - это такая дата, что или шах или ишак или в худшем случае, если не будет забыто, "корректировать срок введения этих ограничений". Помнится, европейцы тоже сроки подобных инициатив уже переносили и уже крутят носами, что автобусы на биодизеле - это типа тоже экологически чисто. Как будто у них выхлопных газов меньше, чем у тех, что на нефтяном дизеле.
moveton
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