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Польща у 2022 році надала допомогу українцям на 7 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг допомоги, яку Польща надала Україні минулого року, можна оцінити приблизно в 30 мільярдів злотих, тобто це майже 7 млрд дол, - повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв’ю польському медіа.
Дивися повний текст Польща у 2022 році надала допомогу українцям на 7 млрд доларів: близько 1% ВВП країни
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:22
й створення енергетичного мосту Жешув — Хмельницька АЕС.
какие хитрые поляки
думаете, им дадут?
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cohan
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