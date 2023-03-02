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Польща у 2022 році надала
допомогу українцям на 7 млрд...

Польща у 2022 році надала допомогу українцям на 7 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:22

Польща у 2022 році надала допомогу українцям на 7 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг допомоги, яку Польща надала Україні минулого року, можна оцінити приблизно в 30 мільярдів злотих, тобто це майже 7 млрд дол, - повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв’ю польському медіа.

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Польща у 2022 році надала допомогу українцям на 7 млрд доларів: близько 1% ВВП країни
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:22

й створення енергетичного мосту Жешув — Хмельницька АЕС.


какие хитрые поляки
думаете, им дадут?
cohan
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