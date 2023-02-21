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Україна виконала 72% угоди
про асоціацію з ЄС: в яких...

Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:08

Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконала 72% зобов’язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

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Україна виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС: в яких сферах найбільший прогрес
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 20:08

Элементарный вопрос - при чом ЗАКОННЫЙ НА ВСЕ 100 с "пелюшками" для меня инвалида армии уже 10 мес. решить режим из-за корупции РЕШИТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!! Какие в жопу 72 % ... 2 % - и то много! Деснянский р-он г.Киева - поинтересуйтесь в упр.соц.защиты - какую "лапшу они вешают"!
vsolyanyk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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