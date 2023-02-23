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У ВР пропонують встановити стипендії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 23:58
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати.
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R2
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Додано: Суб 25 бер, 2023 23:58
Це є піпец. Так що робити військовим котрі отримали травми , які будуть потребувати лікування час від часу до кінця життя !?!
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oleggazel712
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