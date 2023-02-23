RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ВР пропонують встановити
стипендії для...

У ВР пропонують встановити стипендії для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 23:58

У ВР пропонують встановити стипендії для...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації, які вони отримуватимуть протягом двох-трьох років. При цьому пожиттєві пільги можуть скасувати.

Дивися повний текст
У ВР пропонують встановити стипендії для військовослужбовців після демобілізації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98855
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 23:58

Це є піпец. Так що робити військовим котрі отримали травми , які будуть потребувати лікування час від часу до кінця життя !?!
oleggazel712
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з...
R2 » Сер 08 бер, 2023 10:28
4 627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 бер, 2023 20:07
ykrkozak
У Раді пропонують нове правило щодо відправлення...
R2 » Чет 23 лют, 2023 12:21
1 260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лют, 2023 12:22
oknerbob
У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити...
R2 » Сер 22 лют, 2023 12:08
5 612
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лют, 2023 13:12
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.