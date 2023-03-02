В Україні Правилами дорожнього руху не регламентовано, коли міняти сезонні шини в автомобілях. У Кабміні планували затвердити відповідні закони у 2022 році, однак завадила війна.
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Коли міняти шини на літні в 2023 році
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Додано: Нед 26 бер, 2023 14:58
Коли міняти шини на літні в 2023 році
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Коли міняти шини на літні в 2023 році
Додано: Нед 26 бер, 2023 23:36
Re: Коли міняти шини на літні в 2023 році
Реклама послуги - жах. Стільки дрібних помилок у статті... Позначка M+S не робить шини зимовими, це можуть бути всесезонні. Показник "зимовості" зовсім інший.
Краще припинить писати на автомобільну тематику )
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