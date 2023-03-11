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У чому різниця між дебетовими і кредитними картками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 бер, 2023 16:42
Пропонуємо до обговорення:
Оформлення платіжної картки – одна з найпопулярніших банківських послуг. Платіжні картки бувають дебетові та кредитні. Кожен із цих двох видів має ряд своїх функціональних можливостей.
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R2
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Додано: Нед 26 бер, 2023 16:42
Карта ещё может быть дебетно-кредитная. Тогда считается, что кредитный лимит есть, даже если он равен 0. И эта инфа передаётся в Бюро кредитных историй.
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Sanyok77
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