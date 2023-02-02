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Уряд схвалив залучення другого гранту від США та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 бер, 2023 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 28 лютого, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів.
Дивися повний текст Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 мільярда доларів
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Додано: Вів 28 бер, 2023 20:35
Що вони можуть схвалити? Це ЇМ схвалюють дати в борг, хай скажуть "Дякую", невдячні клоуни.
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