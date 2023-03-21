RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть у три
етапи підняти мінімальну...

В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:13

В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня.

Дивися повний текст
В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну зарплату: дати й суми
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98871
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:13

А за счёт чего предпринимателям финансировать возросший ЕСВ прогнозные расчёты прилагаются? Апрель, между прочим, на носу уже, а законопроект только подан.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
R2 » Нед 26 бер, 2023 07:45
5 1204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 12:23
speedsx
Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком...
R2 » П'ят 24 бер, 2023 23:09
1 186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 бер, 2023 23:10
6333280
В Україні з'явився доступний британський електромобіль...
R2 » Вів 21 бер, 2023 19:47
7 484
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 бер, 2023 14:14
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.