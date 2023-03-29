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Єврокомісія розробить механізм
фінансових гарантій для...

Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:56

Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія почне розробляти механізм багатосторонніх фінансових гарантій для учасників ринку газу, які хочуть працювати в Україні.

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Єврокомісія розробить механізм фінансових гарантій для учасників ринку газу в Україні – Чернишов
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:56

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