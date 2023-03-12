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«Зниження було помилкою»: Гетманцев заявив про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.
Дивися повний текст «Зниження було помилкою»: Гетманцев заявив про підвищення ставки ПДВ на паливо
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:28
О... Гетьманцевы повылазили из своих щелей.
Значит взят курс на "придавить налогами всех, кто еще дышит, по полной
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antey1969
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